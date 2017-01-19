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Снеговики Харькова: осьминог, акула и любитель выпить (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/92_main.1484861593.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/92_tn.1484861593.jpg Харьков Горожане устроили массовую лепку оригинальных снеговиков

Снеговики Харькова: осьминог, акула и любитель выпить (фото)

Сегодня, 23:33

Горожане устроили массовую лепку оригинальных снеговиков

  • С юмором. Любитель выпить крепкого прилег на Салтовке и просит местных жителей его не будить. Фото: vk.com
  • На скамейке. Снежная семья на Холодной Горе. Фото: vk.com
  • Неожиданно. Кот на дереве. Фото: vk.com
  • Акула. Хищная рыба из снега на улице. Фото: vk.com
  • Семья снеговиков. Забавная компания на Северной Салтовке. Фото: vk.com
  • Как в сказке. Дед Мороз, Снегурка и пингвин у подъезда в районе ТРК «Украина». Фото: vk.com
  • Осьминог. Обвил щупальцами фонарь и скамейку в саду Шевченко. Фото: vk.com
  • Кот. На набережной. Фото: vk.com
  • Гусеница. Собрали из одиннадцати шаров. Фото: vk.com
  • Празднично. Розовощекий ангел. Фото: vk.com
  • Казак. С чубом и в шароварах. Фото: vk.com
  • Знатная особа. С декольте. Фото: vk.com

В последние дни погода и снег, который хорошо лепился, заставили горожан упражняться в креативности. И маленькие, и взрослые харьковчане выходили на улицы и лепили снеговиков. Дворы и парки украсили множество снежных скульптур.

Горожане лепили и творили целыми компаниями. Чего только не встретишь теперь на улицах: снежных животных, сказочных героев, человеческие фигуры и целые семьи на скамейках у дома. "Сегодня" отыскала самые интересные скульптуры, которые боятся лишь солнца.

Психолог и арт-терапевт Светлана Веснина рассказывает, что лепка из снега — это не только веселое времяпровождение, но и своеобразный вид арт-терапии, который помогает избавиться от негатива и снять напряжение.

"Игра, творчество, фантазии приносит нам вдохновение и радость. Сейчас есть великолепная возможность выйти и поиграть в снежки, слепить снеговую бабу. Это лучше, чем бить подушку от злости. Благодаря творчеству и креативности вы получите массу возможностей выразить себя. А значит, сможете понять свои устремления и желания. Не стыдитесь быть детьми", — советует арт-терапевт.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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