Снеговики Харькова: осьминог, акула и любитель выпить (фото)

В последние дни погода и снег, который хорошо лепился, заставили горожан упражняться в креативности. И маленькие, и взрослые харьковчане выходили на улицы и лепили снеговиков. Дворы и парки украсили множество снежных скульптур.

Горожане лепили и творили целыми компаниями. Чего только не встретишь теперь на улицах: снежных животных, сказочных героев, человеческие фигуры и целые семьи на скамейках у дома. "Сегодня" отыскала самые интересные скульптуры, которые боятся лишь солнца.

Психолог и арт-терапевт Светлана Веснина рассказывает, что лепка из снега — это не только веселое времяпровождение, но и своеобразный вид арт-терапии, который помогает избавиться от негатива и снять напряжение.

"Игра, творчество, фантазии приносит нам вдохновение и радость. Сейчас есть великолепная возможность выйти и поиграть в снежки, слепить снеговую бабу. Это лучше, чем бить подушку от злости. Благодаря творчеству и креативности вы получите массу возможностей выразить себя. А значит, сможете понять свои устремления и желания. Не стыдитесь быть детьми", — советует арт-терапевт.