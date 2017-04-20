Снежный коллапс: Харьков – без света и в пробках

В Харькове снег и ветер обесточили дома и детсады, а в области школы закрыли до конца недели

Циклон, который пришел к нам из южных широт, вернул в Харьков и область зиму с сугробами. Застрявшие автомобили и электрички, множество поваленных деревьев, отключение электричества, задержка и отмена авиарейсов — со всем этим жители столкнулись из-за аномальной погоды. В районах области даже отменили занятия в школах, а службы такси вдвое взвинтили цены.

НА ДОРОГАХ. По словам мэра Геннадия Кернеса, в Харькове из-за налипающего снега и ветра рухнули 700 деревьев и более 2000 крупных веток. Из-за этих преград вчера из депо на ул. Ньютона не смогли вовремя выехать на маршруты троллейбусы, также их движение задерживалось на ул. Веснина, возле Конного рынка и перед пересечением Салтовского шоссе с просп. Льва Ландау.

А вот на автодорогах региона больших пробок удалось избежать. Спасатели задействовали всю резервную технику и буксировали застрявшие авто. В то же время из-за снежных заносов возникла получасовая задержка движения поездов в мерефянском направлении. Также из-за непогоды произошло девять ДТП в городе и пять в области.

Службы такси работали в обычном режиме, но в среду до обеда — по двойному тарифу. Как рассказала нам диспетчер одной из служб, во второй половине дня цену снизили, набросив всего 10 грн к привычной стоимости поездки.

Сотрудники ГСЧС. Буксировали застрявшие авто и пилили деревья. Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

На дороги города и области снова выехала снегоуборочная техника, трудились дорожники, коммунальщики и сотрудники ГСЧС. Дороги в области числили 180 машин и 350 рабочих, а в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области создали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

БЕЗ СВЕТА И ТЕПЛА. Вторник и среду без света провели шесть детских садов, две школы, 40 многоквартирных и больше 1000 частных домов. Вчера электроснабжение детсадов и школ восстановили. В области 90 населенных пунктов остались полностью без электричества, и в 33-х свет пропал частично. Больше всего пострадали Волчанский, Змиевской, Харьковский и Нововодолажский районы.

В ХОГА говорят: в школах 24-х районов области полностью остановили учебный процесс до конца недели, в трех районах школы закрыли частично. "В учреждениях с централизованным отоплением нагреть помещения на данный момент невозможно. Некоторые школы, оснащенные индивидуальным отоплением на альтернативном топливе, запускают котельные, там учебный процесс не будет прерываться", — пояснил вице-губернатор Анатолий Бабичев. Детсады закрывать не планируют, ведь, по словам чиновников, они оборудованы котлами на альтернативном топливе.

В Харькове учебный процесс приостанавливать не будут. В мэрии говорят, что на этой неделе школы и садики дети могут посещать по усмотрению родителей, и в случае пропуска занятий администрации не будут требовать справок. Включать отопление в учебных заведениях не планируют, а вот во всех роддомах и стационарных отделениях детских больниц Харькова теплоподачу возобновили.

ВЕСНА ВЕРНЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

В снежные апрельские дни харьковчане распереживались за фруктовые деревья, на которых уже появились цветы. Как выяснилось, опасения небеспочвенны, ведь среднесуточная температура ниже нормы на десять градусов пагубно сказывается на флоре.

Деревопад. В Харькове рухнули 700 деревьев и 2000 крупных веток, которые падали на машины. Фото: С. Гуренко

"Для тех растений, которые еще не цветут, никакой опасности в сегодняшней погоде нет. Для недавно посаженных в почву условия даже благоприятные из-за большого количества влаги. Температура некритична, почва не промерзнет, потому что она покрыта снегом. А вот цветущие растения, конечно, пострадают", — рассказала "Сегодня" заведующая кафедрой мониторинга окружающей среды и природопользования экологического факультета ХНУ им. Каразина Надежда Максименко. Поэтому урожай абрикос, вишен и черешен оказался под угрозой. Кроме того, из-за похолодания исчезли насекомые, которые должны опылять растения.

Заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального гидрометцентра Евгения Ляшенко рассказала нам, что в ближайшие дни осадки сохранятся, а столбики термометра опустятся до –2—7 градусов. А вот настоящая весна вернется после 25 апреля.