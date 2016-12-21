Станцию харьковского метро закрыли из-за дыма

Пассажиры сообщают, что дышать было невозможно

Сегодня, 21 декабря, на станции "Метростроителей" Харьковского метрополитена произошло задымление.

"Дым в туннеле и на станциях, дышать невозможно. Станцию закрыли", – сообщили очевидцы в соцсетях.

Как рассказали Сегодня.ua в ГСЧС, на место происшествия выезжали спасатели. Вместе с сотрудниками метрополитена они обследовали территорию,возгарания в подземке не обнаружили.

На официальном странице метрополитена сообщается, что станцию закрыли для обслуживания пассажиров в 16:53. ЧП произошло из-за того, что дым затянуло по системе вентиляции. В 17:15 станцию открыли.

Напомним, в ноябре в Харькове закрывали станцию метро из-за подозрительного пакета.