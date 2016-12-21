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Станцию харьковского метро закрыли из-за дыма http://www.segodnya.ua/img/article/7817/44_main.1482336566.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/44_tn.1482336566.jpg Харьков Пассажиры сообщают, что дышать было невозможно

Станцию харьковского метро закрыли из-за дыма

Вчера, 18:07

Пассажиры сообщают, что дышать было невозможно

Дым напугал пассажиров. Фото: соцсети
Дым напугал пассажиров. Фото: соцсети

Сегодня, 21 декабря, на станции "Метростроителей" Харьковского метрополитена произошло задымление.

"Дым в туннеле и на станциях, дышать невозможно. Станцию закрыли", – сообщили очевидцы в соцсетях.

Как рассказали Сегодня.ua в ГСЧС, на место происшествия выезжали спасатели. Вместе с сотрудниками метрополитена они обследовали территорию,возгарания в подземке не обнаружили.

На официальном странице метрополитена сообщается, что станцию закрыли для обслуживания пассажиров в 16:53. ЧП произошло из-за того, что дым затянуло по системе вентиляции. В 17:15 станцию открыли.

Напомним, в ноябре в Харькове закрывали станцию метро из-за подозрительного пакета.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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