Страсти вокруг памятника в Харькове: пикет, суд и гневные петиции

Сегодня, 18:12

Служители Фемиды рассмотрят иск с требованием признать незаконным блиц-конкурс проектов

В Харькове определили победителя конкурса на лучший проект памятного знака на площади Свободы. Фото: city.kharkov.ua
В Харькове определили победителя конкурса на лучший проект памятного знака на площади Свободы. Фото: city.kharkov.ua

В Харькове продолжают кипеть страсти по итогам блиц-конкурса проектов памятного знака на площади Свободы. Решением компетентного жюри центр площади должны украсить 86-метровой стелой, увенчанной ангелом и окруженной четырьмя скульптурами.

Однако многие харьковчане в штыки восприняли выбор жюри и даже устроили пикет. Около 80 человек собралось сегодня возле Дзержинского райсуда, чтобы поддержать иск общественников с требованием остановить решение горисполкома о конкурсе. Участники акции подготовили множество плакатов со словами: "Крест на свободе", "Конкурс был фарсом", "Свободу площади Свободы" и другими.

Активисты также слепили из снега стелу высотой около метра, высмеивая выбор жюри. В итоге пикетчики своего добились, хотя и частично: суд принял заявление активистов и назначил предварительное заседание на 13 февраля.

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Тем временем в разделе подачи петиций на сайте Харьковского горсовета пользователи сети уже оставили десяток петиций с требованием не устанавливать на площади Свободы стелу с ангелом. Одна из них, с названием "Свободу площади Свободы! Отменить результаты "блиц-конкурса" на памятный знак на площади Свободы и провести открытый международный конкурс", уже набрала более трех тысяч подписей всего за сутки.

А чтобы петицию рассмотрел горсовет, мэр Харькова или горисполком, необходимо, чтобы она набрала пять тысяч подписей за 90 дней.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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