Суд оставил Штепу за решеткой за 2,5 часа до истечения срока ее ареста

Сегодня, 01:51

Продолжение подготовительного заседания назначено на 15 февраля

Неля Штепа, фото mediaport.ua
Неля Штепа, фото mediaport.ua

Коминтерновский райсуд продлил меру пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе за 2,5 часа до истечения срока ее ареста.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 2 апреля", – сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Вместе с тем адвокат Штепы Дмитрий Марченко утверждает, что определение суда было вынесено со множеством процессуальных нарушений.

"Это полный беспредел! Прокуратура в ходатайстве даже названия суда не поменяла – у нее там все еще Червонозаводской суд!.. Неле Игоревне стало плохо, приехала "скорая". Сказали (медработники – ред,), что она нуждается в срочной госпитализации. Тут же прибежала "тройка" (коллегия судей -ред.), быстренько зачитали вступительную и резолютивную часть. У сегодняшнего заседания была одна цель – продлить ей меру пресечения", – сказал Марченко.

По его словам, по состоянию на 21.55 пятницы работники скорой помощи и конвой не могли договориться, куда везти Штепу из суда.

Марченко отметил также, что защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения, допущенные в ходе подготовительного заседания.

Продолжение подготовительного заседания назначено на 15 февраля.

Как сообщалось, 26 января на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Ежов заявил самоотвод.

В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Коминтерновском райсуде Харькова.

Штепа была арестована 13 июля 2014 г.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 г. коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 г. было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук)

Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл).
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