Суд по делу антимайдановца "Топаза" опять перенесли

Суд не может провести заседание по делу Кромского уже около двух месяцев

Очередное заседание Киевского районного суда г.Харькова по делу антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз", назначенное на пятницу, не состоялось.

"Заседание перенесли, поскольку не явились адвокаты", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в пятницу.

В свою очередь как сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин, он и его коллега Дмитрий Горшколепов отсутствовали, поскольку были заняты по другим делам в других судах.

Суд не может провести заседание по делу Кромского уже около двух месяцев. Ранее, в декабре, по разным причинам были перенесены три заседания

Как сообщалось, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Кромской был задержан 28 марта в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

29 марта 2014 г. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

7 апреля 2014 г. И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

9 сентября 2014 г. в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней.

12 сентября 2014 г. Киевский райсуд Харькова изменил Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.

3 октября 2014 г. обвинительный акт в отношении Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова.

18 декабря 2014г Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.