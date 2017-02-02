Сурок из Харькова предсказал безвиз для Украины

Сегодня, 14:47

Зверек прогнозирует наступление весны через шесть недель

Сурок сделал свое предсказание. Фото: Depo
Сурок сделал свое предсказание. Фото: Depo

Сегодня, 2 февраля, в Змиевском районе Харьковской области на биологической станции ХНУ им. Каразина степной сурок Тимка традиционно прогнозировал погоду.

Как сообщил руководитель биостанции и "хранитель" сурка Виктор Токарский, пушистый синоптик предсказал, что февраль будет холодным, а через шесть недель наступит теплая весна.

Кроме того, по словам Токарского, в этом году грызун сделал еще один прогноз. Перед Тимкой поставили две таблички: на одной из них написали "безвиз в 2017 году", а на другой – "безвиз с отсрочкой". Сурок трижды подходил к табличкам, один раз "предсказав" отсрочку и дважды безвиз уже в этом году.

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Считается, что в День сурка нужно наблюдать за зверьками, чтобы узнать, когда придет весна.

Если день пасмурный и грызун не видит своей тени – значит, быть ранней весне. Если же день солнечный, а зверек норовит спрятаться обратно в нору, зима продлится еще долго.

Праздник в Украину и многие другие страны мира пришел из США, где отмечается с конца XIX столетия.

Ранее сообщалось, что в США сурка "арестовали" за ложный метеопрогноз.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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