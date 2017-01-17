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Сутенеры из Харькова выставляли девушек на Московском проспекте http://www.segodnya.ua/img/article/7891/9_main.1484665196.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/9_tn.1484665196.jpg Харьков Криминальный "бизнес" организовал 27-летний парень в компании сообщников

Сутенеры из Харькова выставляли девушек на Московском проспекте

Сегодня, 16:57

Криминальный "бизнес" организовал 27-летний парень в компании сообщников

Сутенеров задержали. Фото: alau.kz
Сутенеров задержали. Фото: alau.kz

Харьковские полицейские расследуют дело сутенеров, которые организовали "панель" на Московском проспекте. Как рассказал старший следователь следственного управления Кирилл Гребенюк, организатором "бизнеса" был 27-летний харьковчанин. Он вместе с сообщниками подыскивал девушек, которые имеют материальные трудности, и предлагал "работу" возле универмага "Харьков". За предоставление клиентам услуг жрицам любви предлагалось вознаграждение – от 300 до 500 гривен. Больше чем за год злоумышленники вовлекли в проституцию более 10 девушек.

В ходе расследования уголовного производства организаторы предложили оперуполномоченному Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, 10 000 гривен за не привлечение сутенеров к уголовной ответственности. Двух участников группировки задержали 26 декабря 2016-го. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По местам их проживания проведены обыски. Сейчас устанавливаются другие соучастники группировки. Правоохранители открыли уголовные производства по статьям "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией и "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Напомним, в прошлом году девушек из Харькова хотели переправить в Литву для занятия проституцией.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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