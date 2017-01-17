Сутенеры из Харькова выставляли девушек на Московском проспекте

Харьковские полицейские расследуют дело сутенеров, которые организовали "панель" на Московском проспекте. Как рассказал старший следователь следственного управления Кирилл Гребенюк, организатором "бизнеса" был 27-летний харьковчанин. Он вместе с сообщниками подыскивал девушек, которые имеют материальные трудности, и предлагал "работу" возле универмага "Харьков". За предоставление клиентам услуг жрицам любви предлагалось вознаграждение – от 300 до 500 гривен. Больше чем за год злоумышленники вовлекли в проституцию более 10 девушек.

В ходе расследования уголовного производства организаторы предложили оперуполномоченному Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, 10 000 гривен за не привлечение сутенеров к уголовной ответственности. Двух участников группировки задержали 26 декабря 2016-го. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По местам их проживания проведены обыски. Сейчас устанавливаются другие соучастники группировки. Правоохранители открыли уголовные производства по статьям "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией и "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Напомним, в прошлом году девушек из Харькова хотели переправить в Литву для занятия проституцией.