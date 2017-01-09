Светличная о спортивных подарках для Харькова в 2017 году: "Болельщики на это заслуживают"

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная рассказала о спортивных событиях, которые будет принимать Харьков уже в этом году.

ФК "Шахтер" проведет матч с испанской "Сельтой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы на стадионе Металлист в Харькове 23 февраля. Об этом глава ХОГА написала на своей странице в Facebook.



"Мы завоевали возможность проведения финала Кубка Украины по футболу – именно в Харькове он пройдет 4 июня 2017 года. И будем рассчитывать на то, что отборочный матч Украина-Турция, который состоится в сентябре, тоже будет проходить в Харькове. По крайней мере, сделаем все для этого возможное – все, что в наших силах. Мы считаем, что Харьков является спортивной столицей Украины. В Харькове проходит достаточно много спортивных мероприятий. В Харькове активные болельщики, и болельщики на это заслуживают", – рассказала Светличная в комментарии для программы "События" на канале Украина.