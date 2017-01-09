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Светличная о спортивных подарках для Харькова в 2017 году: "Болельщики на это заслуживают" http://www.segodnya.ua/img/article/7866/59_main.1483992257.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/59_tn.1483992257.jpg Харьков Город не только примет матч "Шахтер"-"Сельта", но и добился проведения финала Кубка Украины по футболу

Светличная о спортивных подарках для Харькова в 2017 году: "Болельщики на это заслуживают"

События на ТК Украина

Сегодня, 21:58

Город не только примет матч "Шахтер"-"Сельта", но и добился проведения финала Кубка Украины по футболу

Юлия Светличная. Фото: kharkov.dozor.ua
Юлия Светличная. Фото: kharkov.dozor.ua

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная рассказала о спортивных событиях, которые будет принимать Харьков уже в этом году.

ФК "Шахтер" проведет матч с испанской "Сельтой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы на стадионе Металлист в Харькове 23 февраля. Об этом глава ХОГА написала на своей странице в Facebook.

"Мы завоевали возможность проведения финала Кубка Украины по футболу – именно в Харькове он пройдет 4 июня 2017 года. И будем рассчитывать на то, что отборочный матч Украина-Турция, который состоится в сентябре, тоже будет проходить в Харькове. По крайней мере, сделаем все для этого возможное – все, что в наших силах. Мы считаем, что Харьков является спортивной столицей Украины. В Харькове проходит достаточно много спортивных мероприятий. В Харькове активные болельщики, и болельщики на это заслуживают", – рассказала Светличная в комментарии для программы "События" на канале Украина.
спорт, Харьков, футбол, Светличная

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Источник:

Программа "События"

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