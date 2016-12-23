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ТОП-5 необычных елок Харькова (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/56_main.1482444149.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/56_tn.1482444149.jpg Харьков С одуванчиками и стрекозами – в "Харьков Палас", книжная – в читальне, а ледяная – в фонтане

ТОП-5 необычных елок Харькова (фото)

Сегодня, 06:18


С одуванчиками и стрекозами – в "Харьков Палас", книжная – в читальне, а ледяная – в фонтане

Пока продавцы просят за сосну от 100 грн, горожане создают композиции из книг и льда. Фото: Newpix.ru
Пока продавцы просят за сосну от 100 грн, горожане создают композиции из книг и льда. Фото: Newpix.ru

До Нового года осталось чуть более недели, и харьковчане начали устанавливать праздничные деревья. Елочные базары открылись в разных районах Харькова. Метровая сосна там стоит около 100 грн, за двухметровое дерево просят от 250 грн.

Как рассказал "Сегодня" начальник отдела Харьковского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Алексей Шаповалов, ели и сосны привезли из Сумской и Полтавской областей, а также частных питомников нашего региона. А вот елки харьковских лесхозов реализовывают пока только в области, доставить в Харьков их еще не успели. "Ожидаем оформления документов", — пояснил Алексей Шаповалов.

Но лесхозы региона подготовились к празднику и в этом году планируют продать 30 000 новогодних деревьев. По словам Алексея Шаповалова, елки, выращенные лесхозами, обязательно имеют бирку со штрихкодом, по которому можно определить происхождение дерева на сайте ukrforest.com. Предпринимателям также рекомендовали получить бирки и прикрепить их к елкам, однако это не является жестким требованием. Покупают горожане и искусственные деревья, например, за метровую пластиковую сосну просят от 250 грн.

И пока горожане только выбирают деревья, мы отыскали самые необычные харьковские елки.

ОДУВАНЧИКИ И СТРЕКОЗЫ

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Фото: Е. Деревянко

С нарядной елкой, которая сверкает в холле отеля "Харьков Палас", могут сфотографироваться не только постояльцы, но и все желающие. Помимо шаров и колокольчиков, искусственное дерево украшают игрушки в виде белых стрекоз, а дополняют композицию светильники-одуванчики. "Елку наряжали наши сотрудники вместе с декораторами. Ее часто фотографируют и делятся снимками в соцсетях",— рассказала нам PR-менеджер отеля Дарья Корчагина.

СТРОИТЕЛИ УКРАСИЛИ НОВОСТРОЙ ЕЛКОЙ ИЗ ГИРЛЯНДЫ

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Фото: А. Сухомлин

Фантазию проявили и строители ЖК "Млечный путь" на ул. Студенческой в Киевском районе города, которые украсили дом огромной елкой из гирлянды. Ее вытянули вверх, нарядив семь этажей новостроя. Светящуюся в темноте елку хорошо видно жителям ближайших домов и проезжающим мимо автомобилистам, которые и поделились снимком гирлянды в соцсетях.

КНИЖНАЯ ЕЛКА В ЧИТАЛЬНЕ

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Фото: vk.com

Сотрудники Центральной научной библиотеки ХНУ им. Каразина очередной раз решили удивить студентов и преподавателей книжным креативом. Когда-то библиотекари подсмотрели идею подобной композиции в сети у коллег из Нью-Йорка и теперь каждый год придумывают что-то новое. В преддверии 2017-го читальню украсили необычной елочкой, выложенной на книжном стеллаже. Для композиции из фондов читальни отобрали 448 изданий с зелеными обложками. Таким способом в библиотеке не только создают праздничную атмосферу, но и популяризируют любовь к книгам.

ЛЕДЯНАЯ "ЕЛКА" ВЫРОСЛА В ФОНТАНЕ

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Фото: С. Пархоменко

Ледяной елкой окрестили харьковчане конструкцию, которая образовалась в чаше фонтана в саду им. Шевченко. Оказалось, коммунальщики не забыли выключить фонтан в мороз, а специально оборудовали в чаше каркас, по которому пустили воду. Вечером зимнюю инсталляцию подсвечивают яркие огни.

ДАРЫ ПРИРОДЫ: ЕЛКА ОТ ФЛОРИСТА

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Фото: instagram.com

Харьковский флорист Алена "Тиаре" Наумова создала коллекцию экоелочек, материалы для которых начала собирать задолго до праздников. Проволочный каркас мастер обвила березовыми ветками, украсила основу желудями, шишками и плодами аниса. Внутри елочка полая и по желанию ее можно подсветить. В других композициях флорист использовала каштаны, хлопок, древовидный пион и звездочки, скрученные из веток. Одна из красавиц Алены украшает тренажерный зал, другие — разобрали в качестве презентов.
Харьков, елка, фонтан, елки, топ

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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