У харьковского бизнесмена отобрали крупную сумму денег и автомобиль

Банду грабителей, которая состояла из четырех человек, задержали в течение нескольких часов

Сегодня утром на харьковского предпринимателя напала банда грабителей.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев, у потерпевшего отобрали 10 тысяч долларов, 30 тысяч гривен и 4 тысячи евро. Также бандиты завладели иномаркой предпринимателя.

В течение нескольких часов после совершения разбоя злоумышленников задержали сотрудники Управления уголовного розыска совместно с спецназовцами "КОРДа". Членами преступной группы были четыре человека, двое из них – бывшие сотрудники милиции. Один из них уволился три года назад, второй – не прошел аттестацию.

Имущество, денежные средства и оружие у бандитов изъяли.

Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: за разбой и незаконное завладение транспортным средством.

Сейчас полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других тяжких преступлений.

Теперь задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году у мужчины, который собирался купить в Харькове автомобиль, вооруженные грабители отобрали сумку с миллионом гривен.