Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
У харьковского бизнесмена отобрали крупную сумму денег и автомобиль http://www.segodnya.ua/img/article/7872/25_main.1484134644.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/25_tn.1484134644.jpg Харьков Банду грабителей, которая состояла из четырех человек, задержали в течение нескольких часов

У харьковского бизнесмена отобрали крупную сумму денег и автомобиль

Сегодня, 15:27

Банду грабителей, которая состояла из четырех человек, задержали в течение нескольких часов

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня утром на харьковского предпринимателя напала банда грабителей.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев, у потерпевшего отобрали 10 тысяч долларов, 30 тысяч гривен и 4 тысячи евро. Также бандиты завладели иномаркой предпринимателя.

В течение нескольких часов после совершения разбоя злоумышленников задержали сотрудники Управления уголовного розыска совместно с спецназовцами "КОРДа". Членами преступной группы были четыре человека, двое из них – бывшие сотрудники милиции. Один из них уволился три года назад, второй – не прошел аттестацию.

Имущество, денежные средства и оружие у бандитов изъяли.

Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: за разбой и незаконное завладение транспортным средством.

Сейчас полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других тяжких преступлений.

Теперь задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году у мужчины, который собирался купить в Харькове автомобиль, вооруженные грабители отобрали сумку с миллионом гривен.
Харьков, ограбление, грабители, преступлений, бизнесмен, бандиты, автомобиль, отобрали

Вы сейчас просматриваете новость "У харьковского бизнесмена отобрали крупную сумму денег и автомобиль". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Возле Львова грабители протаранили автомобиль патрульных

15 Декабря 2016, 11:12

Воры обокрали два магазина и пытались сбежать на микроавтобусе от полицейских, но те успели их задержать

Происшествия

<p>На проспекте Победы ограбили мужчину</p>

В Киеве у водителя отобрали 300 тысяч гривен

2 Августа 2016, 13:49

На мужчину напали грабители  

Происшествия

В Киеве - разбойное нападение со стрельбой

В Киеве грабители похитили два миллиона и устроили перестрелку

20 Сентября 2016, 19:15

Грабители сбежали на фургоне

Одесса

<p><span>План провалился</span></p>

35-летняя одесситка задержала грабителя-иностранца

20 Июля 2016, 21:55

На крики сбежались соседи по подъезду, которые вызвали полицию

Происшествия

Неизвестный вытащил из Mercedes сумку, где было 52 тыс. грн. Фото: yaostrov.ru

В Киеве из "Мерседеса" вытащили сумку с 52 тыс. грн

2 Ноября 2016, 15:24

Грабители уехали в неизвестном направлении  

Авто

Дерзкое ограбление: 48 машин остались без колес за 4 часа

29 Августа 2016, 06:18

Ущерб был оценен в 250 тысяч долларов

Происшествия

Очнулся предприниматель в лесу с мешком на голове. Фото: podrobnosti.ua

В Киеве лже-СБУшники похитили и ограбили бизнесмена

28 Декабря 2016, 15:35

Мужчину затащили в авто, избили и отвезли в лес  

Происшествия

Нападавшие отобрали сумку с деньгами и скрылись. Фото: wpapers.ru

В Киеве грабители выстрелили в мужчину и отобрали у него сумку с 365 тыс. долларов

26 Сентября 2016, 12:09

25-летний мужчина вышел из подъезда, и на него напали двое неизвестных  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.