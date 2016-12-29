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В больнице Харькова умер отец погибшего в ДТП младенца http://www.segodnya.ua/img/article/7842/2_main.1483001000.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/2_tn.1483001000.jpg Харьков Количество жертв страшной аварии на Окружной дороге возросло до двух человек

В больнице Харькова умер отец погибшего в ДТП младенца

Сегодня, 10:42

Количество жертв страшной аварии на Окружной дороге возросло до двух человек

ДТП в Харькове. Фото: 057.ua
ДТП в Харькове. Фото: 057.ua

В Харькове от полученных травм умер отец погибшего в ДТП 8-месячного младенца.

Водитель автомобиля ВАЗ-2102 скончался в больнице. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, пишет sq.com.ua.

Как уточнили в прокуратуре, планируется переквалификация открытого ранее уголовного дела с ч. 2 на ч. 3 ст. 286 УК. Часть вторая предусматривает нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека (до 8 лет лишения свободы), третья – гибель нескольких лиц (до 10 лет лишения свободы).

Напомним, вечером 27 декабря водитель внедорожника, убегая после дорожно-транспортного происшествия, совершил еще одну аварию, в которой погиб 8-месячный ребенок.

Пьяный водитель автомобиля "Тойота Прадо" после столкновения с ВАЗ-2107 и "Фольксваген Кади" протаранил легковушку "ВАЗ-2102". В автомобиле находились четыре человека (3 взрослых и ребенок). В результате этого столкновения 8-месячный младенец погиб на месте, его родители были госпитализированы.

 
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