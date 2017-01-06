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В центре Харькова откопали мину http://www.segodnya.ua/img/article/7860/26_main.1483710252.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/26_tn.1483710252.jpg Харьков Снаряд откопал экскаватор на улице Серповой

В центре Харькова откопали мину

Сегодня, 15:44

Снаряд откопал экскаватор на улице Серповой

Пиротехники ГСЧС. Вывезли опасную находку и взорвали. Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
Пиротехники ГСЧС. Вывезли опасную находку и взорвали. Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

В центре Харькова строители обнаружили мину диаметром 120 мм времен Второй мировой войны. Взрывоопасную находку откопали в котловане на стройплощадке на ул. Серповой, 4.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Харьковской области, оператор экскаватора во время работы на глубине двух метров увидел подозрительный предмет, сразу же остановил работу и вызвал спасателей. На место прибыли пиротехники ГСЧС, изъяли снаряд и на специальной подрывной площадке подорвали его. К счастью, никто не пострадал.
снаряд, мина, пиротехники, ГСЧС, экскаватор

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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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