В центре Харькова откопали мину

В центре Харькова строители обнаружили мину диаметром 120 мм времен Второй мировой войны. Взрывоопасную находку откопали в котловане на стройплощадке на ул. Серповой, 4.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Харьковской области, оператор экскаватора во время работы на глубине двух метров увидел подозрительный предмет, сразу же остановил работу и вызвал спасателей. На место прибыли пиротехники ГСЧС, изъяли снаряд и на специальной подрывной площадке подорвали его. К счастью, никто не пострадал.