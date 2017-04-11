В Харькове активисты замуровали "Сбербанк"
Произошли стычки полиции и активистов. Участники акции заявили о пострадавших
У "Сбербанка" в Харькове произошло столкновение между силовиками и представителями "Национального корпуса".
Утром пикетчики заложили вход в отделение финансового учреждения бетонными плитами и объявили бессрочную акцию по блокированию российских банков.
Правоохранители их оттеснили. В ход пошли палки. Протестующие говорят, что одному из них разбили голову. О пострадавших со стороны полиции пока неизвестно.
В итоге улицу перекрыли: правоохранители создали границу возле центрального входа.
Представители "Национального корпуса" пикетируют российские банки и в столице. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева сегодня подтвердила – из-за акций протеста Международный валютный фонд отстрочил предоставления кредита.
"В последнее время эти акты вандализма распространялись и поэтому Международный валютный фонд был очень обеспокоен. Мы взяли на себя ответственность остановить этот беспредел и вандализм, потому все должно быть цивилизованным путем", – заявила Гонтарева.
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