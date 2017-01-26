В Харькове автобус переехал мужчину (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 17:09

В полиции предполагают, что водитель не увидел человека в темноте


Смерть на пешеходном переходе. В Харькове рейсовый автобус сбил, а потом переехал мужчину, который шел через дорогу по зебре. От травм скончался на месте. Водитель и пассажиры маршрутки в результате ДТП не пострадали.

В полиции предполагают: водитель не увидел человека в темноте. От остановки он отъехал всего 100 метров.

"Возможно, он не заметил… Темное время суток, мокрая проезжая часть. Какое-то расстояние пешеход, попав под колеса, еще находился под автобусом. Его доставали из-под автобуса с помощью домкратов", – сказал Олег Никоненко, заместитель начальника Управления превентивной деятельности Нацполиции в Харьковской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
автобус, ДТП, Харьков, смерть, пешеход, водитель, маршрутки, сбил, пассажиры, переехал, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове автобус переехал мужчину (видео)". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Пьяный водитель спровоцировал в Киеве тройное ДТП с пожаром

24 Сентября 2016, 13:52

Пострадали два человека 

Запад

На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области микроавтобус с пассажирами слетел с дороги и перевернулся

Вчера, 16:28

В салоне  находилось более 20 пассажиров, 12 из них попали в больницу,  один - в реанимации

Донбасс

<p>На месте ДТП. Фото:&nbsp;dn.npu.gov.ua</p>

В Мариуполе произошло ДТП с автобусом

31 Июля 2016, 20:09

В автобусе находилось 8 пассажиров

Одесса

Смертельное ДТП под Одессой: пьяный водитель сбил студентов и скрылся

10 Декабря 2016, 23:50

В результате ДТП 20-летний парень в состоянии комы доставлен в больницу, 17-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте

Запад

Водителя избили на рабочем месте. Фото: obozrevatel.com

Во львовской маршрутке пассажир избил водителя

12 Октября 2016, 11:13

Мужчина обещал вернуться и решить проблемы с помощью кулаков

Украина

Водитель сумской маршрутки рассказал, как переехал голову мужчине

21 Декабря 2016, 18:52

Мужчина не удержался на скользком тротуаре и упал под колеса

Происшествия и криминал

Пострадавший умер в реанимации. Фото: полиция

Водитель маршрутки, сдавая назад, сбил насмерть пешехода

24 Ноября 2016, 13:43

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство

Запад

В ДТП на трассе Киев-Чоп попала многодетная семья: трое погибших

14 Сентября 2016, 14:27

Родственница погибшего водителя и ее двое детей попали в больницу  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования