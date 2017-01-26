В Харькове автобус переехал мужчину (видео)

В полиции предполагают, что водитель не увидел человека в темноте

Смерть на пешеходном переходе. В Харькове рейсовый автобус сбил, а потом переехал мужчину, который шел через дорогу по зебре. От травм скончался на месте. Водитель и пассажиры маршрутки в результате ДТП не пострадали.

В полиции предполагают: водитель не увидел человека в темноте. От остановки он отъехал всего 100 метров.

"Возможно, он не заметил… Темное время суток, мокрая проезжая часть. Какое-то расстояние пешеход, попав под колеса, еще находился под автобусом. Его доставали из-под автобуса с помощью домкратов", – сказал Олег Никоненко, заместитель начальника Управления превентивной деятельности Нацполиции в Харьковской области.

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