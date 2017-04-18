В Харькове автомобиль врезался в маршрутку погибла женщина
По данным полиции, автобус стоял на остановке общественного транспорта в попутном направлении
Сегодня около 11:30 в Харькове, на проспекте Архитектора Алешина, 5, произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы патрульной полиции, 44-летний водитель автомобиль ВАЗ 21114, двигаясь в сторону ул. Мира, врезался в маршрутный автобус, который стоял на остановке общественного транспорта в попутном направлении.
В результате аварии от полученных травм скончалась 44-летняя пассажирка ВАЗа.
Самого водителя с множественными повреждениями увезли в больницу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Напомним, в Харькове произошла авария с участием девяти машин.
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