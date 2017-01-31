В Харькове автомойщики угнали машину и попали в ДТП

Сегодня, 12:08

Парни решили покататься по вечернему городу без ведома владельца иномарки 

На месте аварии
На месте аварии

В Харькове, на проспекте Льва Ландау, водитель автомобиля Subaru Forester не справился с управлением и врезался в светофор. К счастью, никто в результате ДТП не пострадал.

На место происшествия прибыли инспекторы патрульной полиции, которые выяснили, что за рулем иномарки находился не собственник авто.

"По предварительным данным, в машине находились двое 19-летних парней, которые оказались работниками одной из автомоек города. Полицейские установили хозяина машины и связались с ним по телефону. Мужчина сообщил, что накануне вечером оставил иномарку на ночь в автомойке", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

На водителя, 19-летнего парня, составили административный материал по статье "нарушение правил дорожного движения, что привело к повреждению транспортного средства и дорожного сооружения".

Также на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства.

Напомним, под Харьковом мужчина угнал авто и попал в аварию.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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