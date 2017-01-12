В Харькове бесплатно помогут расторгнуть договор с банком и защитят в суде

Разобраться в украинском законодательстве и даже получить защитника в суде харьковчане могут совершенно бесплатно. В городе работает несколько учреждений, сотрудники которых предоставляют правовую помощь. "Сегодня" выяснила, где в Харькове можно получить юридическую консультацию, не заплатив ни копейки, и пользуются ли такие услуги доверием у горожан.

Сегодня в городе работают два местных центра по предоставлению бесплатной правовой помощи — на пр-те Московском, 27, и на пр. Науки, 56. Клиентов консультируют на месте юристы центров. Если же человеку требуется вторичная помощь, например, представление интересов в суде или составление процессуального документа, вызывают адвокатов, которые внесены в специальный реестр, куда они попали после конкурсного отбора. Однако, как уточнили в одном из центров, если речь идет о защите по уголовному делу, адвоката назначает региональный центр, который находится на пл. Свободы, 5.

"Как правило, к нам обращаются за помощью по социальным вопросам, оплате коммунальных услуг, возвращении депозитов или досрочного расторжения договоров с банками, по вопросам права собственности и вступления в право наследования", — поясняет директор Третьего харьковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Оксана Сиренко.

Среди услуг местных центров также есть представление интересов клиентов в различных госорганах, примеру, Пенсионном фонде или исполнительной службе. Но нужно учитывать, что представление интересов бесплатно лишь для граждан, месячный доход которых не превышает двойной прожиточный (на 1 января 2017-го эта сумма составляла 3400 грн. — Авт.).

По словам Оксаны Сиренко, услуги центра среди харьковчан довольно популярны. В день юристы могут обслуживать по 10—15 клиентов. При этом, уверяет директор, бесплатная помощь специалистов по качеству не уступает платной. "Адвоката ведь никто не заставляет работать бесплатно, он принимает на себя поручения. Поэтому я не вижу разницы, работает специалист по соглашению или через центр", — говорит Сиренко.

Разъяснить законодательные нормы могут и в юридических клиниках, которые работают при ХНУ им. Каразина, НЮУ им. Ярослава Мудрого и ХНУВД. Посетителей здесь консультируют студенты вузов. Например, в университете внутренних дел к работе привлекают курсантов и студентов со второго по четвертый курс, которые получают отличную практику. В юридическую клинику ХНУВД за приемный день обращаются до 20 человек, в основном это малообеспеченные люди. По словам руководителя клиники Олега Синегубова, основные направления специализации — гражданское, семейное, трудовое, жилищное, земельное право. "Деятельность клиники важна и для граждан, которые к нам обращаются, и для студентов, которые приобретают профессиональные качества", — говорит Синегубов. За работой своих подопечных следят преподаватели кафедр университета, и в случае каких-либо сложностей они всегда придут на помощь.

ЗАЩИТА В ОБЛАСТИ

Помимо харьковских центров по предоставлению бесплатной правовой помощи, аналогичные учреждения работают в Богодухове, Первомайске и Чугуеве. В других же районах области люди, которым нужна помощь юриста, могут обратиться в бюро бесплатной правовой помощи.