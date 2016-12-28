В Харькове дотла сгорел киоск возле школы

Сегодня сгорел киоск в Харькове, в районе ул. Валентиновской, возле школы №142.

От постройки осталась лишь металлическая конструкция, все, что было внутри, выгорело дотла.

Как пишут пользователи соцсетей, в киоске продавали зоотовары.

По предварительным данным полиции, причиной возгорание стало замыкание электропроводки.

Напомним, под Харьковом в квартире сгорел мужчина.