В Харькове дотла сгорел киоск возле школы
Причиной пожара стало замыкания проводки
Сегодня сгорел киоск в Харькове, в районе ул. Валентиновской, возле школы №142.
От постройки осталась лишь металлическая конструкция, все, что было внутри, выгорело дотла.
Как пишут пользователи соцсетей, в киоске продавали зоотовары.
По предварительным данным полиции, причиной возгорание стало замыкание электропроводки.
Напомним, под Харьковом в квартире сгорел мужчина.
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