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В Харькове дотла сгорел киоск возле школы http://www.segodnya.ua/img/article/7838/60_main.1482919742.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/60_tn.1482919742.jpg Харьков Причиной пожара стало замыкания проводки

В Харькове дотла сгорел киоск возле школы

Сегодня, 12:07

Причиной пожара стало замыкания проводки

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Сегодня сгорел киоск в Харькове, в районе ул. Валентиновской, возле школы №142.

От постройки осталась лишь металлическая конструкция, все, что было внутри, выгорело дотла.

Как пишут пользователи соцсетей, в киоске продавали зоотовары.

По предварительным данным полиции, причиной возгорание стало замыкание электропроводки.

Напомним, под Харьковом в квартире сгорел мужчина.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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