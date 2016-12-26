В Харькове  горел дом ребенка: спасатели эвакуировали десятки малышей

Вчера около 16:10 харьковские спасатели получили сообщение о пожаре в Областном доме ребенка на ул. Кузнецкой. В учреждение, где круглосуточно находятся 50 детей и 20 человек персонала направили 4 подразделения ГСЧС на автоцистернах и дежурную смену огнеборцев. Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в подвальном помещении в результате короткого замыкания загорелся силовой кабель в объеме около 5-ти метров погонных. Огонь ликвидировали за несколько минут, но из-за горения полимерных материалов кабельной оплетки на первом этаже детдома случилось сильное задымление, токсичность которого грозила жизни и здоровью малышей.

"Руководитель тушения пожара немедленно принял решение эвакуировать всех, кто находился в опасной зоне. Спасатели вместе с сотрудниками администрации объекта на руках перенесли в другой корпус 33 ребенка и вывели 7 человек персонала. Также эвакуировали личные и спальные вещи, детские кроватки и другое имущество", – рассказывают в облуправлении ГСЧС.

Из-за повреждения электрощитовой в учреждении отключили электричество. Чтобы обеспечить временное освещение в здании и возможность кормить детей, спасатели организовали подачу электроэнергии от мобильных электростанций. В общей сложности в ликвидации последствий пожара приняли участие 7 пожарно-спасательных подразделения, 8 единиц спасательной техники и около 40 человек личного состава.

Напомним, в Харькове случился крупный пожар на кожзаводе.