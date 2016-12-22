В Харькове иномарка сбила пешехода и перевернулась (видео)

Минувшим вечером в Харькове, по проспекту Льва Ландау, 27, произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Mitsubishi сбил пешехода, после чего иномарка перевернулась.

Пострадавшего госпитализировали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняла причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в Харькове под колесами микроавтобуса погиб пешеход.