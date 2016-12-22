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В Харькове иномарка сбила пешехода и перевернулась (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/25_main.1482407291.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/25_tn.1482407291.jpg Харьков ДТП произошло вечером на проспекте Льва Ландау

В Харькове иномарка сбила пешехода и перевернулась (видео)

Сегодня, 13:45

ДТП произошло вечером на проспекте Льва Ландау

Авто сбило пешехода и перевернулось. Фото: blacksea.tv
Авто сбило пешехода и перевернулось. Фото: blacksea.tv

Минувшим вечером в Харькове, по проспекту Льва Ландау, 27, произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Mitsubishi сбил пешехода, после чего иномарка перевернулась.

Пострадавшего госпитализировали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая выясняла причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в Харькове под колесами микроавтобуса погиб пешеход.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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