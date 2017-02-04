В Харькове коммунальщик собирал мусорную "дань"

Сегодня, 02:16

Свои услуги взяточник оценил в 500-1000 грн за объект

Коммунальщика задержали. Фото: полиция
Коммунальщика задержали. Фото: полиция

Прокуратура Харьковской области совместно с полицией и СБУ разоблачили инспектора одного из городских коммунальных предприятий по вывозу отходов, который брал взятки за свои услуги. Как рассказал начальник отдела облпрокуратуры Игорь Чуб, по предварительным данным, мужчина "проверял" торговые точки на наличие договоров на вывоз бытовых отходов. В случае их отсутствия он угрожал предпринимателям привлечением их к административной ответственности. А за 500-1000 грн он обещал снять все вопросы по объекту.

Служащего поймали "на горячем", во время получения им взятки в размере 5500 грн. За эти деньги коммунальщик пообещал выдать договора на вывоз мусора, не привлекать к ответственности и "крышевать" предприятия во взаимоотношениях с КП.

За получение неправомерной выгоды инспектору грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове пенсионный фонд начислил миллион покойным людям.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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