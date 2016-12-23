В Харькове ледяная глыба разбила два автомобиля (фото)
Водителям придется менять стекла
В Харькове, на ул. Рождественской с крыши сорвалась плотная ледяная глыба и упала прямо на припаркованный возле здания автомобиль Chevrolet, частично задев Suzuki. Судя по фотографиям, которые опубликовали пользователи соцсетей, у одной из машин разбиты лобовое и заднее стекла, а у другой пострадало лишь лобовое.
"Повезло, что в этот момент люди не проходили мимо. Как думаете, возместят ущерб за авто?", – задается вопросом автор публикации.
Напомним, в Харькове кусок льда разбил женщине голову.
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