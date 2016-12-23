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В Харькове ледяная глыба разбила два автомобиля (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/21_main.1482480173.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/21_tn.1482480173.jpg Харьков Водителям придется менять стекла

В Харькове ледяная глыба разбила два автомобиля (фото)

Сегодня, 10:00

Водителям придется менять стекла

В Харькове, на ул. Рождественской с крыши сорвалась плотная ледяная глыба и упала прямо на припаркованный возле здания автомобиль Chevrolet, частично задев Suzuki. Судя по фотографиям, которые опубликовали пользователи соцсетей, у одной из машин разбиты лобовое и заднее стекла, а у другой пострадало лишь лобовое.

"Повезло, что в этот момент люди не проходили мимо. Как думаете, возместят ущерб за авто?", – задается вопросом автор публикации.

Напомним, в Харькове кусок льда разбил женщине голову.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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