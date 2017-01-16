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В Харькове маршрутка, легковушка и пешеход попали в ДТП (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/49_main.1484559056.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/49_tn.1484559056.jpg Харьков В результате аварии пострадали два человека

В Харькове маршрутка, легковушка и пешеход попали в ДТП (фото)

Сегодня, 11:28

В результате аварии пострадали два человека

В воскресенье, 15 января, в Харькове произошло масштабное ДТПОб этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным правоохранителей, на Александровском проспекте столкнулись автомобили Daewoo Lanos и маршрутный автобус № 304е. В результате происшествия пострадал водитель легковушки, а также пешеход. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, в столкновении авто в Харькове пострадали 5 человек.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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