В Харькове маршрутка, легковушка и пешеход попали в ДТП (фото)
В результате аварии пострадали два человека
В воскресенье, 15 января, в Харькове произошло масштабное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По данным правоохранителей, на Александровском проспекте столкнулись автомобили Daewoo Lanos и маршрутный автобус № 304е. В результате происшествия пострадал водитель легковушки, а также пешеход. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, в столкновении авто в Харькове пострадали 5 человек.
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