В Харькове маршрутка, легковушка и пешеход попали в ДТП (фото)

В результате аварии пострадали два человека

В воскресенье, 15 января, в Харькове произошло масштабное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным правоохранителей, на Александровском проспекте столкнулись автомобили Daewoo Lanos и маршрутный автобус № 304е. В результате происшествия пострадал водитель легковушки, а также пешеход. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, в столкновении авто в Харькове пострадали 5 человек.