В Харькове машина патрульной полиции столкнулась с Lanos

Сегодня, 19:47

Гражданский автомобиль не уступил копам дорогу, на водителя легковушки составили админпротокол

На месте аварии
На месте аварии

Сегодня в Харькове, на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина, служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius попал в ДТП.

Как пояснили в пресс-службе патрульной полиции, экипаж сопровождал бригаду скорой помощи со включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Но водитель Daewoo Lanos не принял во внимание этот факт и не предоставил, как того требуют ПДД, преимущество служебному автомобилю, в результате чего врезался в него. К счастью, никто не пострадал, а на водителя Daewoo составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, в Харькове трамвай "догнал" Mercedes.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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