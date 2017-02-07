В Харькове машина патрульной полиции столкнулась с Lanos
Гражданский автомобиль не уступил копам дорогу, на водителя легковушки составили админпротокол
Сегодня в Харькове, на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина, служебный автомобиль патрульной полиции Toyota Prius попал в ДТП.
Как пояснили в пресс-службе патрульной полиции, экипаж сопровождал бригаду скорой помощи со включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Но водитель Daewoo Lanos не принял во внимание этот факт и не предоставил, как того требуют ПДД, преимущество служебному автомобилю, в результате чего врезался в него. К счастью, никто не пострадал, а на водителя Daewoo составили протокол об административном правонарушении.
Напомним, в Харькове трамвай "догнал" Mercedes.
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