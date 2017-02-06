В Харькове младенец утонул в ванной на глазах матери

В Московском районе Харькова произошло жуткое ЧП. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, в одной из квартир на ул. Руслана Плоходько в ванной утонул 9-месячный мальчик.

По словам правоохранителей, 38-летняя мать ребенка рассказала, что ребенок захлебнулся водой, когда она купала его. Откачать младенца женщина не смогла.

В полиции назначили необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии. Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации "умышленное убийство малолетнего ребенка".

Напомним, под Харьковом дядя "просмотрел" гибель племянника.