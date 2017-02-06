В Харькове младенец утонул в ванной на глазах матери

Сегодня, 15:44

Откачать ребенка самостоятельно женщина не смогла

Мать не смогла спасти ребенка. Фото: elitefon.ru
Мать не смогла спасти ребенка. Фото: elitefon.ru

В Московском районе Харькова произошло жуткое ЧП. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, в одной из квартир на ул. Руслана Плоходько в ванной утонул 9-месячный мальчик.

По словам правоохранителей, 38-летняя мать ребенка рассказала, что ребенок захлебнулся водой, когда она купала его. Откачать младенца женщина не смогла.
В полиции назначили необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии. Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации "умышленное убийство малолетнего ребенка".

Напомним, под Харьковом дядя "просмотрел" гибель племянника.
убийство, ребенок, ЧП, женщина, утонул, мать, мальчик, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове младенец утонул в ванной на глазах матери". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Наркотики изъяли. Фото: dpsu.gov.ua

В Харькове служебный пес нашел наркотики на вокзале

Сегодня, 15:32

15 грамм травы перевозили граждане Украины и Нигерии

Донбасс

Трагедия унесла жизни двух человек. Фото: grim.com.ru

На Донбассе семейное застолье завершилось гибелью двух человек

Сегодня, 14:47

Подробности инцидента рассказали в полиции области

Харьков

Скорая помощь влетела в иномарку. Фото: полиция

В Харькове автомобиль скорой помощи угодил в Lexus

Сегодня, 13:32

Водитель спецтранспорта выехал на встречную полосу

Донбасс

Нашелся фотоальбом разбитого детского оздоровительного центра "Алые паруса"

Сегодня, 13:03

В сентябре  по территории лагеря боевики выпустили первые снаряды

Донбасс

Штаб Рината Ахметова регулярно привозит помощь в прифронтовые села Донбасса

Сегодня, 12:37

Наборы выживания получают льготные категории: пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, родители-одиночки

Харьков

Видеохит: в Харькове 300 кадетов отжались в поддержку военных

Сегодня, 11:32

В городе продолжается флешмоб "22 Pushup Challenge", который призван поддержать бойцов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования