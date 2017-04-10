В Харькове молодая мать бросила младенца на улице и ушла пить

Вчера, 14:34

Коляска с полугодовалым ребенком находилась на проспекте Александровском без какого-либо присмотра

Мать забыла ребенка на улице. Фото: полиция
Мать забыла ребенка на улице. Фото: полиция

В Харькове патрульные полицейские разобрались в шокирующем происшествии. В воскресенье около 4-х утра на улице Соколова копы увидели неизвестную девушку с признаками сильного алкогольного опьянения и телесными повреждениями. Копы помогли ей и вызвали медиков, которые госпитализировали женщину в больницу.

Спустя некоторое время патрульные получили вызов о брошенном ребенке на проспекте Александровском. Как рассказали в пресс-службе ведомства, правоохранители тут же прибыли на место происшествия, где заявительница сообщила им о том, что видела, как неизвестная женщина оставила коляску с младенцем и ушла во дворы с двумя мужчинами распивать алкоголь. В коляске находился ребенок, на вид шести месяцев. Его увезли в больницу, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

"Полицейские выявили в коляске документы матери ребенка, ею оказалась 22-летняя харьковчанка. Женщина, изображенная на фото, показалась знакомой патрульным. Как выяснилось, нетрезвая гражданка, которую госпитализировали на предыдущем вызове, оказалась матерью ребенка", – сообщили в полиции.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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