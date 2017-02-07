В Харькове мусоровоз снес автобусную остановку (фото)

Сегодня, 12:12

Водитель пытался избежать столкновения маршруткой


ДТП обошлось без жертв. Фото: полиция

ДТП обошлось без жертв. Фото: полиция

ДТП обошлось без жертв. Фото: полиция

Сегодня около 8:30 в Харькове, на проспекте Людвига Свободы, 35, мусоровоз ЗИЛ въехал в остановку общественного транспорта. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, со слов водителя, тот двигался по проезжей части в сторону Лозовеньковского проспекта, когда маршрутка впереди резко начала менять направление без включенного сигнала поворота.

Чтобы избежать столкновения, водитель ЗИЛа, убедившись, что на остановке нет людей, направил в нее свою машину. В результате аварии никто не пострадал. На водителя мусоровоза составили протокол об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения. Мужчине грозит лишение водительского удостоверения сроком на один год.

Напомним, в Харькове мусоровоз без водителя повредил три автомобиля.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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