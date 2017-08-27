В Харькове мужчина погиб под поездом

В Харькове поездом был смертельно травмирован мужчина. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 25 августа на 239-м километре перегона "Залютино – Куряж".

"Электропоездом был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет. Он переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению личности погибшего", – пояснили правоохранители.

Напомним, под Львовом поезд разрезал человека пополам.