В Харькове мужчина погиб под поездом

Сегодня, 16:43

Трагедия произошла на 239-м километре перегона "Залютино – Куряж" 

Мужчина погиб под поездом. Фото: misanec.ru
Мужчина погиб под поездом. Фото: misanec.ru

В Харькове поездом был смертельно травмирован мужчина. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 25 августа на 239-м километре перегона "Залютино – Куряж".

"Электропоездом был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет. Он переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению личности погибшего", – пояснили правоохранители.

Напомним, под Львовом поезд разрезал человека пополам.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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