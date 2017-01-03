В Харькове мужчина с топором удерживал в плену собственных родителей (фото)

В одной из квартир дома пожилых супругов взял в заложники их сын

В Харькове вооруженный топором мужчина взял в заложники собственных родителей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Сегодня в полночь правоохранители получили вызов о том, что в одной из квартир дома по улице Зерновой слышны выстрелы, крики о помощи и угрозы.

"Уже на месте происшествия копам удалось выяснить, что пожилых супругов держит в заложниках собственный сын, возможно в состоянии алкогольного опьянения. В этой критической ситуации инспектор патрульной полиции в одиночку, рискуя собственной жизнью и здоровьем, проник по газовой трубе к балкону квартиры на втором этаже, отвлек 30-летнего злоумышленника, вооруженного кухонным топором", – говорится в сообщении.

В результате пострадавшим удалось открыть входную дверь квартиры полицейским, которые и задержали мужчину, незаконно лишившего свободы собственных пожилых родителей.

Подозреваемый. Фото: патрульная полиция

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Краматорске Донецкой области в ходе уличной драки тяжело пострадал патрульный полицейский. Мужчине проломили череп топором.