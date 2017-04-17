В Харькове мужчина сгорел в собственном доме

В Харькове горел частный дом на ул. Вагнера, 4. По информации пресс-службы облуправления ГСЧС, к месту вызова направили два отделения спасателей в составе девяти огнеборцев.

К моменту их прибытия горели домашние вещи и деревянная стена дома на общей площади 10 кв. м. Во время ликвидации пожара спасатели нашли тело 68-летнего хозяина дома. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Напомним, в Харьковской области сгорел дом с мужчиной.