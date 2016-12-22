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В Харькове мужчина спрыгнул с балкона 10-го этажа http://www.segodnya.ua/img/article/7819/39_main.1482399826.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/39_tn.1482399826.jpg Харьков В полиции происшествие называют самоубийством

В Харькове мужчина спрыгнул с балкона 10-го этажа

Сегодня, 11:41

В полиции происшествие называют самоубийством

Молодой человек погиб. Фото: rusvesna.su
Молодой человек погиб. Фото: rusvesna.su

В Харькове, на проспекте Юбилейном, местные жители нашли тело 26-летнего жителя дома. К месту происшествия тут же вызвали правоохранителей, которые установили, что погибшийвыпрыгнул из балкона квартиры, расположенной на 10-м этаже.

В отделе коммуникации облУНП заметили, что при жизни у мужчины были психические расстройства. Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследование по статье "убийство" с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Харькове копы спасли парня от самоубийства.
происшествие, расследование, самоубийство, местные жители, в Харькове

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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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