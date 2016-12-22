В Харькове мужчина спрыгнул с балкона 10-го этажа

В Харькове, на проспекте Юбилейном, местные жители нашли тело 26-летнего жителя дома. К месту происшествия тут же вызвали правоохранителей, которые установили, что погибшийвыпрыгнул из балкона квартиры, расположенной на 10-м этаже.

В отделе коммуникации облУНП заметили, что при жизни у мужчины были психические расстройства. Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследование по статье "убийство" с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Харькове копы спасли парня от самоубийства.