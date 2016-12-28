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В Харькове мужчина выжил, выпрыгнув из окна четвертого этажа http://www.segodnya.ua/img/article/7836/50_main.1482854418.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/50_tn.1482854418.jpg Харьков Пострадавший находится в больнице

В Харькове мужчина выжил, выпрыгнув из окна четвертого этажа

Вчера, 17:57

Пострадавший находится в больнице

Фото: полиция
Фото: полиция

Сегодня, 27 декабря, харьковские правоохранители получили сообщение о том, что на ул. Героев Сталинграда на крыше пристройки многоэтажки находится мужчина.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, прибыв по указанному адресу, копы увидели мужчину и сразу же вызвали спасателей и "скорую". Общими усилиями харьковчанина сняли с крыши.

Как выяснилось позже, 51-летний мужчина прыгнул из окна 4-го этажа. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Напомним, в Харькове парень убил своего тестя и выпрыгнул в окно.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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