В Харькове мужчину пронзило арматурой

В Харькове в местную неотложку доставили 42-летнего мужчину, у которого медики констатировали ранение брюшной полости. Об этом работники медучреждение сразу же сообщили в полицию.

Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, со слов родственника, пострадавший получил телесные повреждения по собственной неосторожности, упав на арматуру вблизи рынка Барабашово. Тем не менее, правоохранители зарегистрировали факт происшествия в ЕРДР по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Если в результате проверки выяснится, что мужчина пострадал в результате нападение, виновному будет грозить до 8 лет тюрьмы.

Напомним, после попытки самоубийства ножом в живот мужчина поехал в гости к родственникам в Харьков.