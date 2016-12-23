Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Харькове мужчину пронзило арматурой http://www.segodnya.ua/img/article/7819/95_main.1482404424.png http://www.segodnya.ua/img/article/7819/95_tn.1482404424.png Харьков Пострадавший получил ранение брюшной полости

В Харькове мужчину пронзило арматурой

Сегодня, 02:16

Пострадавший получил ранение брюшной полости

Мужчина попал в больницу. Фото: grim.ru
Мужчина попал в больницу. Фото: grim.ru

В Харькове в местную неотложку доставили 42-летнего мужчину, у которого медики констатировали ранение брюшной полости. Об этом работники медучреждение сразу же сообщили в полицию.

Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, со слов родственника, пострадавший получил телесные повреждения по собственной неосторожности, упав на арматуру вблизи рынка Барабашово. Тем не менее, правоохранители зарегистрировали факт происшествия в ЕРДР по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Если в результате проверки выяснится, что мужчина пострадал в результате нападение, виновному будет грозить до 8 лет тюрьмы.

Напомним, после попытки самоубийства ножом в живот мужчина поехал в гости к родственникам в Харьков.
Харьков, нападение, барабашово, ранение, происшествия, повреждения

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове мужчину пронзило арматурой". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Медики сражаются за жизнь бойца. Фото: AFP

Осколки пробили мозг: врачи рассказали о жутких ранах бойца со Светлодарской дуги

Вчера, 10:15

Состояние бойца удалось стабилизировать

Харьков

Грабителей задержали. Фото: v-kurse.ru

В Харькове грабители сломали парню позвоночник

21 Декабря, 19:25

Один из злоумышленников - несовершеннолетний

Харьков

Женщина применила нож против кулаков. Фото: ktv-ray.ru

В Харьковской области жена ответила ударом ножа на побои мужа

21 Декабря, 19:09

Женщина защищала себя и детей от семейного тирана

Харьков

Дым напугал пассажиров. Фото: соцсети

Станцию харьковского метро закрыли из-за дыма

21 Декабря, 18:07

Пассажиры сообщают, что дышать было невозможно

Харьков

Мужчина за трелился. Фото: politeka.net

В Харьковской области онкобольной мужчина выстрелил себе в висок

21 Декабря, 13:43

Медики пытались два дня спасти жертву суицида

Харьков

В Харьковской области квартиру грабили на глазах у хозяина

21 Декабря, 13:00

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас он под домашним арестом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.