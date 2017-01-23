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В Харькове на "Барабашово" обвалилась тентовая крыша (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/63_main.1485163112.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/63_tn.1485163112.jpg Харьков Предпринимателям пришлось на время остановить торговлю

В Харькове на "Барабашово" обвалилась тентовая крыша (фото)

Сегодня, 11:15

Предпринимателям пришлось на время остановить торговлю

На одной из торговых площадок ТЦ "Барабашово" в выходные обвалился тент. Фото произошедшего очевидцы выложили в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе ТЦ, после анализа ситуации работники службы эксплуатации пришли к выводу, что устранить деформацию несущих конструкций тентового покрытия невозможно, и приняли решение о частичном демонтаже кровельного покрытия и последующем его восстановлении. Работы провели в ночь с субботы на воскресенье.

Торговым объектам, которые находяся в зоне ремонтных работ (около 20 торговых объектов) пришлось приостановить свою работу на 1-2 дня. 

Напомним, на прошлой неделе в Харькове обвалилась стена дома на улице Коцарской.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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