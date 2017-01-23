В Харькове на "Барабашово" обвалилась тентовая крыша (фото)

На одной из торговых площадок ТЦ "Барабашово" в выходные обвалился тент. Фото произошедшего очевидцы выложили в соцсети.

Как сообщили в пресс-службе ТЦ, после анализа ситуации работники службы эксплуатации пришли к выводу, что устранить деформацию несущих конструкций тентового покрытия невозможно, и приняли решение о частичном демонтаже кровельного покрытия и последующем его восстановлении. Работы провели в ночь с субботы на воскресенье.

Торговым объектам, которые находяся в зоне ремонтных работ (около 20 торговых объектов) пришлось приостановить свою работу на 1-2 дня.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове обвалилась стена дома на улице Коцарской.