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В Харькове на Крещение освятят воду в девяти водоемах: список адресов http://www.segodnya.ua/img/article/7879/72_main.1484308828.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/72_tn.1484308828.jpg Харьков Спасатели просят не забывать о правилах безопасности во время окунания в прорубь

В Харькове на Крещение освятят воду в девяти водоемах: список адресов

Сегодня, 10:02

Спасатели просят не забывать о правилах безопасности во время окунания в прорубь

19 января существует традиция окунаться в прорубь. Фото: tree.biz.ua
19 января существует традиция окунаться в прорубь. Фото: tree.biz.ua

В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.

Освящение будет проходить у девяти водоемов:

источник в Саржином яру, 9:00-14:00

источник на ул.Родниковой (ул. Бучмы), 8:00-15:00

источник в Манжосовом яру на ул. Метростроителей, 8:00-15:00

источник на перекрестке ул. Печенежской и просп. Льва Ландау, 9:00-15:00

источник в микрорайоне Вишневом на пос. Жуковского, 9:00-14:00

на реке Харьков в поселке Большая Даниловка, 10:00-14:00

источник на ул. Клочковской в районе ул. Алексеевской, 11:00-16:00

источник на ул.Тимуровцев, 11:00-13:00

источник на ул. Минераловодской на Тюринке, 12:00-14:00

Основные правила купания

Как рассказал Сегодня.ua помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, возле этих водоемов будут организованы посты спасателей. Людей просят не окунаться в необорудованных для этого местах и без присутствия представителей Службы спасения.

Cпасатели также напоминают: категорически запрещается купаться в ледяной воде под воздействием алкоголя. Заходить в прорубь нужно медленно и осторожно, в ледяной воде можно находиться не более 10 секунд. После купания необходимо согреться, растерев тело полотенцем, быстро переодеться и выпить горячего чая.

Окунание в ледяную воду противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях.

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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