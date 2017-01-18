В Харькове на Крещение освятят воду в девяти водоемах: список адресов
Спасатели просят не забывать о правилах безопасности во время окунания в прорубь
В день Крещения Господня, 19 января, священнослужители освятят воду в харьковских водоемах и источниках.
Освящение будет проходить у девяти водоемов:
источник в Саржином яру, 9:00-14:00
источник на ул.Родниковой (ул. Бучмы), 8:00-15:00
источник в Манжосовом яру на ул. Метростроителей, 8:00-15:00
источник на перекрестке ул. Печенежской и просп. Льва Ландау, 9:00-15:00
источник в микрорайоне Вишневом на пос. Жуковского, 9:00-14:00
на реке Харьков в поселке Большая Даниловка, 10:00-14:00
источник на ул. Клочковской в районе ул. Алексеевской, 11:00-16:00
источник на ул.Тимуровцев, 11:00-13:00
источник на ул. Минераловодской на Тюринке, 12:00-14:00
Основные правила купания
Как рассказал Сегодня.ua помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, возле этих водоемов будут организованы посты спасателей. Людей просят не окунаться в необорудованных для этого местах и без присутствия представителей Службы спасения.
Cпасатели также напоминают: категорически запрещается купаться в ледяной воде под воздействием алкоголя. Заходить в прорубь нужно медленно и осторожно, в ледяной воде можно находиться не более 10 секунд. После купания необходимо согреться, растерев тело полотенцем, быстро переодеться и выпить горячего чая.
Окунание в ледяную воду противопоказано людям при острых и хронических заболеваниях.
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