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ФОТОФАКТ. В Харькове на мосту произошла жуткая авария http://www.segodnya.ua/img/article/7868/25_main.1484044689.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/25_tn.1484044689.jpg Харьков Грузовой автомобиль смял две легковушки, есть жертвы 

ФОТОФАКТ. В Харькове на мосту произошла жуткая авария

Сегодня, 12:37

Грузовой автомобиль смял две легковушки, есть жертвы 

На месте ДТП. Фото: соцсети
На месте ДТП. Фото: соцсети

Сегодня около 11:20 в Харькове на мосту на улице Деревянко столкнулись три автомобиля: ЗИЛ, Daewoo Lanos и Honda.

Судя по фото с места аварии, которые выложили очевидцы в соцсетях, ЗИЛ смял две легковушки: в одну из них въехал грузовик, вторая – врезалась в него сзади.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

По предварительным данным отдела коммуникации полиции области, в ДТП погибли два человека. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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Напомним, на днях в Харькове на Журавлевском спуске столкнулись автомобили Hyundai и Skoda.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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