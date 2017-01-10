ФОТОФАКТ. В Харькове на мосту произошла жуткая авария

Сегодня около 11:20 в Харькове на мосту на улице Деревянко столкнулись три автомобиля: ЗИЛ, Daewoo Lanos и Honda.

Судя по фото с места аварии, которые выложили очевидцы в соцсетях, ЗИЛ смял две легковушки: в одну из них въехал грузовик, вторая – врезалась в него сзади.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

По предварительным данным отдела коммуникации полиции области, в ДТП погибли два человека. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, на днях в Харькове на Журавлевском спуске столкнулись автомобили Hyundai и Skoda.