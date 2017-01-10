ФОТОФАКТ. В Харькове на мосту произошла жуткая авария
Грузовой автомобиль смял две легковушки, есть жертвы
Сегодня около 11:20 в Харькове на мосту на улице Деревянко столкнулись три автомобиля: ЗИЛ, Daewoo Lanos и Honda.
Судя по фото с места аварии, которые выложили очевидцы в соцсетях, ЗИЛ смял две легковушки: в одну из них въехал грузовик, вторая – врезалась в него сзади.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
По предварительным данным отдела коммуникации полиции области, в ДТП погибли два человека. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, на днях в Харькове на Журавлевском спуске столкнулись автомобили Hyundai и Skoda.
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