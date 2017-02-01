В Харькове на парковке возле ТРЦ загорелся автомобиль (видео)

Вчера, 31 января в 19:28, спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле на парковке торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" по ул. Академика Павлова, 44-б.

Как сообщили в облГСЧС, горел автомобиль Opel Kadett 1987 года выпуска. На момент прибытия спасателей огонь охватил моторный отсек. Площадь пожара составила около 2 кв.м. Пожар ликвидировали в 19:38, причина его возникновения выясняется.

Напомним, ранее в Харькове посреди дороги расплавился BMW.