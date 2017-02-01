В Харькове на парковке возле ТРЦ загорелся автомобиль (видео)

Сегодня, 11:37

На место происшествия выезжали пожарные

Автомобиль серьезно пострадал. Фото: kievvlast.com.ua
Автомобиль серьезно пострадал. Фото: kievvlast.com.ua

Вчера, 31 января в 19:28, спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле на парковке торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" по ул. Академика Павлова, 44-б.

Как сообщили в облГСЧС, горел автомобиль Opel Kadett 1987 года выпуска. На момент прибытия спасателей огонь охватил моторный отсек. Площадь пожара составила около 2 кв.м. Пожар ликвидировали в 19:38, причина его возникновения выясняется.

Напомним, ранее в Харькове посреди дороги расплавился BMW.
видео, пожар, дороги, огонь, причина, горел, загорелся, автомобиль, пожарные, происшествия, в Харькове

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове на парковке возле ТРЦ загорелся автомобиль (видео)". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: mvdlnr.ru

В центре Луганска прогремел взрыв

Сегодня, 11:34

Спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов, а также учеников расположенной рядом школы

Донбасс

Боевики обстреляли пограничников. Фото: AFP

Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Сегодня, 11:22

Противник на протяжении получаса вел огонь из Александровки

Донбасс

Авдеевка. Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин

Боевики обстреливают позиции ВСУ под Авдеевкой из тяжелого вооружения

Сегодня, 11:06

Незаконные вооруженные формирования применяют крупнокалиберную артиллерию и РЗСО, которые запрещены Минскими соглашениями

Донбасс

Боевики стреляют из "Градов" и пушек. Фото: Подробности

Боевики под Авдеевкой выпустили больше сотни снарядов из "Градов"

Сегодня, 08:08

В штабе украинских военных рассказали о ситуации на фронте 

Одесса

Пожарные спасли двух человек. Иллюстрация: YouTube

В Одессе пожарные спасли из огня двух женщин

Вчера, 20:32

Пожар произошел в многоквартирном доме на проспекте Маршала Жукова

Харьков

В Харькове начислили миллион покойным. Фото: bucha.com.ua

В Харькове пенсионный фонд начислил миллион покойным людям

Вчера, 17:23

Прокуратура начала уголовное производство

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования