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В Харькове на рынке артисты устроили песенный флешмоб (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7838/46_main.1482917872.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/46_tn.1482917872.jpg Харьков Горожан поздравили с наступающими праздниками

В Харькове на рынке артисты устроили песенный флешмоб (видео)

Вчера, 19:25

Горожан поздравили с наступающими праздниками


Артисты Харьковского академического театра музыкальной комедии устроили песенный флешмоб.

 В здании Центрального рынка артисты исполнили рождественские песни "Щедрик" и "Ой, радуйся, земле!"

Флешмоб стал неожиданным для покупателей, многие наблюдали за исполнителями с улыбкой.

Напомним, ранее на Южном вокзале Харькова устроил песенный флешмоб детский хор.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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