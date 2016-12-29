В Харькове на рынке артисты устроили песенный флешмоб (видео)
Горожан поздравили с наступающими праздниками
Артисты Харьковского академического театра музыкальной комедии устроили песенный флешмоб.
В здании Центрального рынка артисты исполнили рождественские песни "Щедрик" и "Ой, радуйся, земле!"
Флешмоб стал неожиданным для покупателей, многие наблюдали за исполнителями с улыбкой.
Напомним, ранее на Южном вокзале Харькова устроил песенный флешмоб детский хор.
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