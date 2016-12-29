В Харькове на рынке артисты устроили песенный флешмоб (видео)

Флешмоб стал неожиданным для покупателей, многие наблюдали за исполнителями с улыбкой.

В здании Центрального рынка артисты исполнили рождественские песни "Щедрик" и "Ой, радуйся, земле!"

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