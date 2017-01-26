В Харькове на рынке "Барабашово" разбился промышленный альпинист
Молодому человеку было всего 29 лет
На территории рынка "Барабашово" погиб альпинист. ЧП произошло во вторник вечером. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, 29-летний мужчина упал с высоты тентового кровельного покрытия, от полученных травм он скончался на месте.
В администрации ТЦ "Барабашово" рассказали, что готовили договор с одной из организаций-подрядчиков, специалисты которой должны были очистить крышу от снега. Профессионалы планировали оценить объем работы в среду, однако приняли решение обследовать кровельное покрытие на день раньше. В администрации рынка уверяют: поспешное решение с руководством центра альпинисты не согласовали. Забравшись наверх, один из мужчин прорвал тентовое покрытие и упал.
На место ЧП вызвали медиков и полицейский патруль. После происшествия около 15 торговых точек, расположенных в районе поврежденного покрытия, приостановили работу. Администрация центра пообещала выплатить семье погибшего материальную помощь. Данные о происшествии внесли в ЕРДР. За "грубое нарушение законодательства о труде", виновным грозит до 2 лет исправительных работ.
Напомним, ранее на "Барабашово" рухнул навес.
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