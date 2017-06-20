В Харькове на улице задержали мужчину с гранатами

Вечером 19 июня в дежурную часть Индустриального отдела полиции Харькова поступило сообщение о том, возле дома на улице Станкостроительной на ХТЗ находится мужчина с гранатами. Как сообщили в отделе коммуникации облУНП, выехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили 36-летнего жителя поселка Большая Рогань. При себе у него было две гранаты "Ф-1" с взрывателями и две гранаты "РГД-5".

Боеприпасы изъяли и отправили на исследование. Место приобретения гранат и цель их хранения полицейские сейчас устанавливают.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

Напомним, ранее в центре Харькова нашли мину и гранату.