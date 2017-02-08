В Харькове на взятке погорел важный чиновник

Сегодня, 16:08

Поймали любителя легких денег "на горячем" в тот момент, когда ему передавали оговоренную сумму – две тысячи долларов

Фото: dpchas.com.ua
Фото: dpchas.com.ua

В Харькове замначальника одного из отделов Главного управления Гоструда области попался на взятке. Мужчина требовал с предпринимателя две тысячи долларов. За эту сумму чиновник пообещал "закрыть глаза" на нарушения, которые были выявлены во время проверки помещения, где планировали открывать автошколу.

Также 53-летний замначальника отдела пообещал дать хорошее заключение: в будущем учебном заведении все соответствует требованиям охраны труда.

Как рассказал первый заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Андрей Кравченко, поймали любителя легких денег "на горячем" в тот момент, когда ему передавали оговоренную сумму. Сделка состоялась на авторынке "Лоск".

В данный момент идут первоочередные следственные действия. Сотрудники прокуратуры решают вопрос об избрании меры пресечения для чиновника и об объявлении ему подозрения по факт получения неправомерной выгоды. По ч. 1 ст. 368 УК Украины ему может грозить штраф либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове на взятке в полмиллиона гривен задержан налоговик.
Харьков, взятка, коррупция, нарушения, штраф, проверки, сделка, заключение

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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