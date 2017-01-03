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ФОТОФАКТ. В Харькове на заправку заехал горящий автомобиль http://www.segodnya.ua/img/article/7853/5_main.1483438574.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/5_tn.1483438574.jpg Харьков Причину возникновения пожара устанавливают

ФОТОФАКТ. В Харькове на заправку заехал горящий автомобиль

Сегодня, 12:14

Причину возникновения пожара устанавливают

Сотрудники заправки справились с огнем. Фото: ГСЧС
Сотрудники заправки справились с огнем. Фото: ГСЧС

В Харькове на автозаправку по адресу Московский проспект, 269 заехал горящий Daewoo Lanos.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. На место выезжали три отделения спасателей.

В момент их приезда сотрудники заправки потушили огонь огнетушителями.

Причину возникновения пожара устанавливают.

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Ранее сообщалось, что в Харькове шесть часов тушили пожар на предприятии.
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Источник:

"Сегодня"

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