ФОТОФАКТ. В Харькове на заправку заехал горящий автомобиль

В Харькове на автозаправку по адресу Московский проспект, 269 заехал горящий Daewoo Lanos.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. На место выезжали три отделения спасателей.

В момент их приезда сотрудники заправки потушили огонь огнетушителями.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Харькове шесть часов тушили пожар на предприятии.