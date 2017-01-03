ФОТОФАКТ. В Харькове на заправку заехал горящий автомобиль
Причину возникновения пожара устанавливают
В Харькове на автозаправку по адресу Московский проспект, 269 заехал горящий Daewoo Lanos.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. На место выезжали три отделения спасателей.
В момент их приезда сотрудники заправки потушили огонь огнетушителями.
Причину возникновения пожара устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Харькове шесть часов тушили пожар на предприятии.
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