В Харькове накрыли цех по производству "брендовой" одежды

Продукцию планировали контрабандой отправить в Россию и там продать

Швейные цеха, где производили вещи под брендами известных марок, обнаружили в Харькове. Стоимость изъятого, включая технику, деньги и готовый товар, составляет два миллиона гривен, сообщили в Госпогранслужбе.

Также пограничники выяснили, что продукцию с помощью организатора противоправной деятельности планировали контрабандой отправить в Россию и там продать.

В цехах изъяли катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды. Их общий вес достигал около одной тонны. Кроме того, изъяты черновые записи бухгалтерии, оргтехника, денежные средства и готовая одежда.

В цехах обнаружили 21 гражданина Украины, которые работали с нарушением действующего законодательства, а также гражданина Азербайджана, который находится в Украине с нарушением миграционного законодательства.

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что одесситка нанесла ущерб компании Nike в четверть миллиона гривен.