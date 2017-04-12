В Харькове накрыли цех по производству "брендовой" одежды

Сегодня, 14:11

Продукцию планировали контрабандой отправить в Россию и там продать

Стоимость изъятого составляет два миллиона гривен. Фото: Госпогранслужба
Стоимость изъятого составляет два миллиона гривен. Фото: Госпогранслужба

Швейные цеха, где производили вещи под брендами известных марок, обнаружили в Харькове. Стоимость изъятого, включая технику, деньги и готовый товар, составляет два миллиона гривен, сообщили в Госпогранслужбе.

Также пограничники выяснили, что продукцию с помощью организатора противоправной деятельности планировали контрабандой отправить в Россию и там продать.

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В цехах изъяли катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды. Их общий вес достигал около одной тонны. Кроме того, изъяты черновые записи бухгалтерии, оргтехника, денежные средства и готовая одежда.

В цехах обнаружили 21 гражданина Украины, которые работали с нарушением действующего законодательства, а также гражданина Азербайджана, который находится в Украине с нарушением миграционного законодательства.

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что одесситка нанесла ущерб компании Nike в четверть миллиона гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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