В Харькове накрыли цех по производству "брендовой" одежды
Продукцию планировали контрабандой отправить в Россию и там продать
Швейные цеха, где производили вещи под брендами известных марок, обнаружили в Харькове. Стоимость изъятого, включая технику, деньги и готовый товар, составляет два миллиона гривен, сообщили в Госпогранслужбе.
Также пограничники выяснили, что продукцию с помощью организатора противоправной деятельности планировали контрабандой отправить в Россию и там продать.
В цехах изъяли катушки ниток производства Турции, Италии, Польши и Болгарии для пошива одежды. Их общий вес достигал около одной тонны. Кроме того, изъяты черновые записи бухгалтерии, оргтехника, денежные средства и готовая одежда.
В цехах обнаружили 21 гражданина Украины, которые работали с нарушением действующего законодательства, а также гражданина Азербайджана, который находится в Украине с нарушением миграционного законодательства.
Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что одесситка нанесла ущерб компании Nike в четверть миллиона гривен.
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