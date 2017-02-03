В Харькове нашли замену памятнику Ленину

Большинство членов жюри отдали предпочтение памятному знаку в виде ангела на вершине стелы в окружении четырех фигур

В Харькове определили победителя конкурса на лучший проект памятного знака на площади Свободы.

Итоги открытого блиц-конкурса подвели сегодня, 3 февраля, сообщает сайт харьковской городской власти.

"Обсудив представленные проекты, большинство членов жюри (10 из 12) предпочло памятном знаке в виде ангела на потолке вверху в окружении четырех фигур колоритных исторических личностей – внизу", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что члены жюри одобрили идею предложить автору эскиза заменить фигуру ангела фигурой раннехристианского подвижника Антония Великого – покровителя Харьковского национального университета им. Каразина.

Всего в конкурсе приняли участие 29 эскизных проектов, в том числе авторов из США, Италии.

Напомним, харьковчане предлагали свое применение постаменту, который остался от бронзового вождя. В частности, на сайте горсовета была зарегистрирована петиция, в которой местный житель предлагает поставить в центре города монумент Тарасу Бульбе. Также была идея перенести на площадь памятник основателю Харькова – казаку Харько, который сейчас находится на проспекте Науки. Другие же предлагали оставить уцелевшую часть монумента вождю: сам постамент уменьшить, чтобы были видны сапоги Ленина, а из сапог пустить фонтан.

Как известно, на площади Свободы в Харькове стоял памятник Ленину, который демонтировали 28 сентября 2014 года.