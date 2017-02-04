ФОТОФАКТ. В Харькове ночью произошло жуткое ДТП

Водитель Subaru погиб на месте аварии, еще двух человек госпитализировали

В Харькове на проспекте Лозовеньковский произошло ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что ночью столкнулись легковой автомобиль Subaru legacy и грузовик Tata.

34-летний водитель Subaru погиб на месте аварии. Еще двое участников ДТП – 38-летний пассажир легковушки и 22-летний водитель грузовика – были госпитализированы в больницу.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

Ранее сообщалось, что на Белгородском шоссе, возле мемориала столкнулись автомобили Daimler-Benz 250 и Renault Logan.

По предварительным данным патрульной полиции города, в результате ДТП пострадали три человека.