В Харькове осквернили памятный знак Ивану Сирко (фото)

Сегодня около 8:45 утра в харьковскую полицию поступило сообщение об акте вандализма в центре города. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, неизвестные облили красной краской памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко, расположенный в сквере Победы.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты, которые осмотрели место происшествия. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и ищут вандалов.

Напомним, в Харькове осквернили памятник жертвам теракта во время мирного марша.