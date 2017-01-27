В Харькове осквернили памятный знак Ивану Сирко (фото)
Полиция ищет вандалов и выясняет обстоятельства инцидента
Сегодня около 8:45 утра в харьковскую полицию поступило сообщение об акте вандализма в центре города. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, неизвестные облили красной краской памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко, расположенный в сквере Победы.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и эксперты, которые осмотрели место происшествия. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и ищут вандалов.
Напомним, в Харькове осквернили памятник жертвам теракта во время мирного марша.
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