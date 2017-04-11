В Харькове осудили устроившего резню мужчину

Вчера, 16:05

Жертвами нападавшего стали мать с дочкой

Суд вынес приговор жителю Харькова. Фото: glavny.tv
Суд вынес приговор жителю Харькова. Фото: glavny.tv

Червонозаводский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 33-летнего харьковчанина в нанесении умышленных телесных повреждений и разбойном нападении. Об этом сообщает dozor.kharkov.ua.

По словам начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, злоумышленник приговорен к 4 годам лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в феврале 2016 года около 6:00 утра мужчина пришел в квартиру своей бывшей сожительницы. Он пояснил, что женщина якобы начала распространять слухи о его личной жизни. Из-за этого они ссорятся с нынешней гражданской женой. Поэтому он и решил выяснить отношения с бывшей.

"Беседа закончилась дракой. Мужчина достал нож и несколько раз ударил им бывшую сожительницу в спину. На крики в комнату забежали мама и дочь жертвы. Разъяренный разбойник ударил маму кулаком в лицо, девочку – ножом в грудь. Кроме того, убегая из квартиры, вор прихватил с собой деньги и мобильный телефон" – пояснила Сотникова.

В суде обвиняемый пояснил, что не собирался наносить женщинам телесных повреждений. Нож у него оказался случайно – он его взял с собой, чтобы наточить в мастерской, расположенной неподалеку от дома, в котором живут пострадавшие женщины. А деньги, по словам мужчины, он взял, чтобы доехать домой. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает.
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