В Харькове откроют центр админуслуг для всей Восточной Украины (видео)

Центр админуслуг для всей Восточной Украины строят в Харькове. В нем можно будет оформить почти полтысячи видов документов и справок всего за день, его сотрудники смогут принять до двух тысяч человек.

Новый центр для жителей всего Восточного региона будет работать по принципу единого окна. За получением даже нескольких справок можно будет обратиться к одному консультанту. Это важный шаг на пути борьбы с коррупцией, уверенны чиновники.

"Сделано это таким образом, чтобы ограничить общение заявителя с органом, который выдает разрешение. Потому что именно коррупционная деятельность кроется вот в таких отношениях", – заявила Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Всего центр предоставит до полутысячи услуг, в том числе по вопросам пенсий, субсидий и льгот. Зарегистрироваться по месту жительства, получить права и оформить предпринимательскую деятельность здесь тоже можно. Появится отдельное окно для иностранцев, чтобы упростить оформление документов для зарубежных инвесторов. В центре будут работать 40 консультантов.

"Мы начинаем работу с нашими бизнес-аналитиками, под руководством Давида, над созданием уже обучающих программ по новым стандартам. И мы надеемся, что где-то к середине февраля этот процесс будет завершен", – отметил Леван Дучидзе, директор Международной организации по развитию права (IDLO) в Украине.

Центр – это совместный проект Харьковской областной администрации, агентства США по международному развитию и Международной организации по развитию права.

Граждан будут принимать на первом этаже. Офис будет организован по принципу свободного пространства – без кабинетной системы. Уже в этом году комплекс обещают открыть.

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