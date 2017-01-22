В Харькове открыли стрельбу с балкона многоэтажки

В Харькове трое мужчин устроили стрельбу с балкона многоэтажки. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на ул. Целиноградской.

"Полицейские выяснили, что действительно велась стрельба, на месте обнаружили гильзы, вероятно калибра 5,45. На балконе находились трое неизвестных мужчин, которые во время опроса их полицейскими вели себя агрессивно, и в дальнейшем даже бросались на инспекторов", – рассказали в полиции.

Нарушителей доставили в Шевченковский отдел.

Напомним, в прошлом году в Харькове присвоили 5 миллионов гривен, которые предназначались на капитальный и текущий ремонт жилых домов и общежитий города.